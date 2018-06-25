Разгром Панамы и выбывание Польши: чем завершилось 24 июня на ЧМ-2018

В воскресенье 24 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018 по футболу шесть национальных сборных провели три встречи. Две из них завершились с разгромным счетом, еще одна закончилась ничьей.

Матч Японии против Сенегала завершился со счетом 2:2. С японской стороны отличились Такаси Инум и Кэйсуке Хонда. Сенегал ответил двумя голами в исполнении Садио Мане и Муссы Ваге.

Печально для сборной Панамы закончилась встреча с командой Англии на стадионе в Нижнем Новгороде. Англичане проигнорировали оборону противника и забили в ворота панамцев шесть мячей, пропустив только один и установив собственный национальный рекорд на Чемпионатах мира.

Сборная Колумбии разбила команду Польши, завершив встречу в Казани со счетом 3:0. Ерри Мина забил мяч в ворота противника на 40-й минуте игры, Радамель Фалько Гарсия забил гол на 70-й минуте, следом за ним поразил ворота. Таким образом, Колумбия выбила Польшу из борьбы за выход в плей-офф.