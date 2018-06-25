Аргентинский тренер заявил, что Месси надо выгнать из сборной

Известный аргентинский футбольный тренер Рикардо Карузо Ломбарди подверг резкой критике Лионеля Месси. По мнению Ломбарди, футболист намеренно портит игру сборной ради личных целей. Об этом сообщает портал Marca.

Плохая игра аргентинского футболиста в матче против Хорватии на ЧМ-2018 была исполнена намеренно, уверен Ломбарди. Месси якобы «слил» игру, чтобы подставить главного тренера сборной Хорхе Сампаоли, поскольку тот ему не нравится.

«Месси съел семь тренеров. У меня такое чувство, что Месси сыграл плохо намеренно, чтобы бросить Сампаоли в огонь… Они должны его выгнать. Месси не заботится ни о чем, он играет против указаний тренера. Он хочет быть окружен игроками, которые ему нравятся, а не лучшими», - заявил Ломбарди.

Встреча команд Хорватии и Аргентины состоялась в Нижнем Новгороде 21 июня. Игра завершилась разгромом сборной из Южной Америки со счетом 3:0, что стало шоком для ее болельщиков.