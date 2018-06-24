FIFA завела дело на представителей сборной Германии из-за неприличных жестов в адрес шведов

FIFA открыла дисциплинарное дело против двух футбольных чиновников, представляющих национальную сборную Германии на ЧМ-2018. Оно связано с инцидентом, произошедшим в матче против Швеции.

Как сообщает «Р-Спорт», предметом внимания FIFA стали пресс-секретарь немецкой сборной Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза Георг Бехлау. Они спровоцировали конфликт с представителями шведской команды по футболу.

Бехлау и Фойгт праздновали гол Тони Крооса, который принес сборной Германии победу на пятой добавленной минуте в матче против Швеции. Накал эмоций был столь силен, что немецкие футбольные чиновники не сдержались и изобразили несколько грубых жестов в сторону скамейки шведов, празднуя гол.

После матча тренер шведской сборной Янне Андерсон и его подопечный Эмиль Форсберг выразили неудовольствие неприличным поведением немецких чиновников. По данным издания, Немецкий футбольный союз уже успел принести шведской стороне извинения.