Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия

Главный тренер английского футбольного клуба Manchester United Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Уругвая.

Он отметил, что игра получится крайне интересной и сложно предсказать, какая команда одержит победу.

«На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально», - заявил Моуринью в интервью для Russia Today.

Напомним, обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства, ранее обыграв Египет и Садовскую Аравию.

Матч третьего тура группового этапа между командами состоится 25 июня в Самаре в 17.00.