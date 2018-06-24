Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия
Встреча двух команд состоится 25 июня на стадионе «Самара Арена».
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Главный тренер английского футбольного клуба Manchester United Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Уругвая.
Он отметил, что игра получится крайне интересной и сложно предсказать, какая команда одержит победу.
«На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально», - заявил Моуринью в интервью для Russia Today.
Напомним, обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства, ранее обыграв Египет и Садовскую Аравию.
Матч третьего тура группового этапа между командами состоится 25 июня в Самаре в 17.00.