В сборной Египта прокомментировали информацию об уходе Салаха из команды

Представитель информационного отдела сборной Египта по футболу Усама Исмаил прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что Мохаммед Салах якобы покидает команду. Об этом сообщает RT.

Как отметил Исмаил, эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью, и никаких разговоров на эту тему между футболистом и руководством египетской делегации не происходило. Представитель сборной отметил, что за актуальной информацией стоит следить в Twitter Салаха.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация», - заявил Исмаил.

Раньше американский телеканал CNN распространил новость о том, что египетский футболист Мохаммед Салах якобы покидает сборную после встречи с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыров, не подкрепив ее никакими фактами. В Чечне, как и в сборной Египта, также опровергли эту информацию.