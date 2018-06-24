WADA приняло решение после расследования по допингу в российском футболе

FIFA направила в WADA итоги расследования на предмет нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу, сообщает ТАСС.

WADA приняло решение закрыть дело, так как никаких нарушений выявлено не было.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.