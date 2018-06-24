Пес ведущего «Звезды» предсказал итоги матча Россия - Уругвай
Перед псом поставили две миски с одинаковыми косточками. У одной миски была табличка с надписью «Да», у другой - «Нет».
Пес ведущего программ «Служу России» и «Новости главное» телеканала «Звезда» Юрия Подкопаева предсказал исход игры Россия - Уругвай.
Главный вопрос, который стоял перед собакой Толей: победит ли сборная России Уругвай?
Перед псом поставили две миски с одинаковыми косточками. У одной миски была табличка с надписью «Да», у другой - «Нет».
Собака выбрала миску «Да», это означает, что сборная России должна победить.
Матч Россия - Уругвай состоится в понедельник в Самаре в 16:40.