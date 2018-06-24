Футболистам сборной Швейцарии грозит дисквалификация на ЧМ-2018

Футболистам сборной Швейцарии полузащитнику Граниту Джаке и нападающему Джердану Шакири грозит дисквалификация на два матча чемпионата мира по футболу - 2018. Меры могут быть предприняты из-за политических жестов против Сербии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Если дисквалификация будет наложена, футболисты пропустят последнюю игру группового этапа с командой Коста-Рики и матч 1/8 финала. Это произойдет при условии выхода швейцарцев в плей-офф.