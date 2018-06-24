Сборная Великобритании победила сборную Панамы с разгромным счетом 6:1

В Нижнем Новгороде завершился матч между сборными командами Англии и Панамы. Британцы, уже в первом тайме забившие в ворота соперников пять мячей, установили свой собственный национальный рекорд: ни на одном из предыдущих чемпионатов мира сборная с туманного Альбиона таких успехов не добивалась.

Как отмечали по ходу матча и комментаторы, и пользователи соцсетей, англичане словно бы и не заметили сопротивления. Возможно, счет был бы еще разгромнее, если бы несколько мячей лишь по счастливой случайности не миновали ворот Пенедо, которого в соцсетях уже сравнили с неуклюжим роботом-андроидом.