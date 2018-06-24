Узнаю по татуировкам футболистов много нового - Черчесов

В Самаре прошла тренировка российской сборной перед матчем с Уругваем. Футболисты первый раз опробовали покрытие стадиона «Самара-Арена». Среди тренировавшихся замечен и Юрий Жирков, который восстановился после травмы. Футболисты, как отметили журналисты, помимо отработки тактических схем, пробовали разные приемы и передачи. В Самаре стоит 30-градусная жара, так что привыкать приходится еще и к погоде. Однако тренер сборной Станислав Черчесов был в спортивном костюме.

«Не жарко ли?» - поинтересовались журналисты.

На что Черчесов ответил, что лично он жары не замечает: сам из южных краев.

«Куртка красивая - решил похвастаться», - пошутил он.

Присутствовавший на пресс-конференции нападающий Федор Смолов заметил, что команда находится в информационном вакууме: не смотрит телевизор, не читает газет. Черчесов же, покосившись на татуированную руку Смолова, пошутил, что по татуировкам членов сборной узнает много нового.