Сборная Германии извинилась перед Швецией за неподобающее поведение

Сборная Германии на своей официальной странице в Twitter извинилась перед игроками команды Швеции за эмоциональную реакцию футболистов на победу на ЧМ-2018.

Сообщается, что игра была очень волнительной, и в конце матча немцы позволили себе слишком эмоциональную реакцию и жесты в адрес соперника.

«Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды», - говорится в сообщении.

Напомним, матч прошел 23 июня. Немцы победили шведов со счетом 2:1. После встречи тренер сборной Швеции Янне Андерсон рассказал, что некоторые немецкие футболисты и тренерский штаб вели себя неподобающим образом.