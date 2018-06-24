Сборная Германии извинилась перед Швецией за неподобающее поведение
Матч между сборными Германии и Швеции прошел 23 июня со счетом 2:1.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Сборная Германии на своей официальной странице в Twitter извинилась перед игроками команды Швеции за эмоциональную реакцию футболистов на победу на ЧМ-2018.
Сообщается, что игра была очень волнительной, и в конце матча немцы позволили себе слишком эмоциональную реакцию и жесты в адрес соперника.
«Это не наш стиль, поэтому мы просим прощения у главного тренера сборной Швеции и его команды», - говорится в сообщении.
Напомним, матч прошел 23 июня. Немцы победили шведов со счетом 2:1. После встречи тренер сборной Швеции Янне Андерсон рассказал, что некоторые немецкие футболисты и тренерский штаб вели себя неподобающим образом.