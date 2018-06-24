Жители Ростова-на-Дону сняли на видео местного «Салаха»

В Ростове-на-Дону появился человек, как две капли воды похожий на нападающего сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха. На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, что мужчина, имеющий внешнее сходство со знаменитым футболистом, охотно фотографируется со всеми желающими болельщиками.

«Где-то полгода назад мне скидывали наш совместный (с Салахом - прим. ред.) коллаж, и все отмечали, что я один в один похож на египетского футболиста Мохаммеда Салаха», - рассказывает Араик Крист о том, как он впервые узнал о своем сходстве легендой футбола.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни.

Напомним, египетская команда на ЧМ-2018 потерпела сразу два поражения на старте соревнований - от уругвайцев (0:1) и россиян (1:3) - и лишилась шансов на выход в плей-офф. Последнюю игру в групповом этапе «фараоны» проведут в понедельник, 25 июня, в Волгограде против сборной Саудовской Аравии.