Овечкин похвалил российских футболистов за выступление на ЧМ-2018

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон», который также является форвардом сборной РФ по хоккею Александр Овечкин будет болеть всем сердцем за российских футболистов на ЧМ-2018. Об этом он заявил во время беседы с корреспондентом «Звезды».

«Вся страна переживает. Ребята молодцы: выиграли две игры, прошли в следующий круг. Самые важные игры впереди, будем болеть всем сердцем и переживать за них», - сказал хоккеист, отвечая на вопрос о том, правда ли он так сильно переживает за футбольную сборную России, как говорил раньше.

Спортсмен также ответил на вопрос о том, когда в Россию будет привезен Кубок Стэнли и какие мероприятия по этому поводу он планирует провести.

«Только прилетели, понятно, что Кубок привезем, покажем его людям. Сейчас тяжело сказать какого числа. Это будет известно в течение двух-трех дней, и все скажем, все напишем», - заявил форвард российской хоккейной команды.

Ранее Александр Овечкин рассказал, что переживает за выступление российских футболистов на ЧМ-2018 на столько сильно, что у него стало больше седых волос.