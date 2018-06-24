В Госудуме ответили на предложение Украины переименовать Россию

Обвинения украинской писательницы Ларисы Ницой в «краже» названия «Русь» у Украины является безосновательным. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонид Калашников, сообщила газета «Известия».

Он напомнил, что территория, на которой располагаются Россия И Украина, именовалась Киевской Русью. Парламентарий лучше бы согласился с тем, что это Украина «украла Киев у Руси».

Доктор Исторических наук Владимир Кучкин объяснил, что название «Московия», о котором говорила Ницой, никогда не было официальным термином. Он пояснил, что это слово использовалось приезжающими иностранцами, а страна всегда называлась Русью или Великой Русью.

Профессор МГУ имени Ломоносова Мергей Перевезенцев назвал предложение Ницой «исторической неграмотностью». Он считает, что это полная чушь, которую та взяла из «каких-то замшелых пропагандистских сюжетов».

Ранее Лариса Ницой потребовала назвать Россию Московией. Она считает, что название Русь принадлежит украинцам, а жители Украины должны называться русскими.