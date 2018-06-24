Братья Березуцкие больше не будут играть в ЦСКА

Защитники Алексей и Василий Березуцкие отказались подписывать новые контракты с ЦСКА. Действующие соглашения истекают 30 июня. Об этом сообщил портал Sport24.

В апреле президент ЦСКА Евгений Гинер выразил надежду, что футболисты останутся в команде еще на один год. Он заверял, что спортсменам будет трудно ему в этом отказать.

Алексей Березуцкий играл за ЦСКА с 2001 года. Примерно через год к команде присоединился и Василий. До этого они играли в «Торпедо-ЗИЛ». Алексей в составе ЦСКА провел 502 матча и забил 11 мячей. В активе Василия 531 матч с клубом и 14 голов.