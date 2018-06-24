Непомнящий оценил перспективы сборной Сенегала

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий назвал перспективной сборную Сненегала, которая сегодня в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится с командой Японии.

«Команда Сенегала уже проходила сложный путь до ¼ финала, который нам удалось в свое время сделать со сборной Камеруна, поэтому команда очень приличная, мне их игра очень понравилась. Вопрос только в одном, как управлять этой командой. Я пока еще не понял, управляемая это команда или на фоне этой эйфории они потеряют свою игру, но то, что Сенегал перспективная команда, это да», - отметил непомнящий.

Матч Япония – Сенегал пройдет сегодня в Екатеринбурге, начало в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче группы H сборная Сенегала обыграла поляков со счетом 2:1. Между тем японцы одержали победу над сборной Колумбии, счет также 2:1.