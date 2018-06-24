Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит матч с Россией на ЧМ-2018

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не будет играть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Об этом сообщила пресс-служба уругвайской сборной.

Отмечается, что у игрока травма квадрицепса. Спортсмен занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что матч между Россией и Уругваем пройдет в Самаре 25 июня.