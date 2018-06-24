Защитник сборной Уругвая Хименес пропустит матч с Россией на ЧМ-2018
Матч между Россией и Уругваем состоится 25 июня.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес не будет играть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира с командой России. Об этом сообщила пресс-служба уругвайской сборной.
Отмечается, что у игрока травма квадрицепса. Спортсмен занимается по индивидуальной программе.
Напомним, что матч между Россией и Уругваем пройдет в Самаре 25 июня.