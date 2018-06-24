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Нападающий сборной Перу Фарфан потерял сознание во время тренировки

Егор Левин
04:30 24.06.2018
Джефферсон Фарфан получил травму во время подготовки к следующему матчу.
Нападающий сборной Перу Фарфан потерял сознание во время тренировки
Фото: Marius Becker / dpa / Globallookpress

Нападающий сборной Перу по футболу и игрок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан травмировался на тренировке своей национальной команды.

Во время подготовки к следующему матчу нападающий столкнулся с партнером по команде, ударился головой и потерял сознание. Фарфан прошел обследование в московской клинике и пока остается в ней в качестве меры предосторожности. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что во время полета вышел из строя двигатель самолета, на котором летели болельщики сборной Перу после матча своей команды. Никто из них не пострадал.

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