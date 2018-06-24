Капитан бельгийской сборной Эден Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис – игра завершилась со счетом 5:2. Ему удалось оформить дубль - в начале матча он открыл счет с пенальти, а во время второй тайма он забил второй гол в ворота соперника.

Вторым автором дубля стал Ромелу Лукаку, а пятое очко команде принес Миши Батшуайи, уточняет РИА Новости.

Завтра, 24 июня, две команды из группы G Англия и Панама проведут матч второго тура на ЧМ-2018. Игра состоится в Нижнем Новгороде.