Эден Азар признан лучшим игроком матча Бельгия – Тунис
Матч между сборными Бельгии и Туниса завершился со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.
Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Капитан бельгийской сборной Эден Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис – игра завершилась со счетом 5:2. Ему удалось оформить дубль - в начале матча он открыл счет с пенальти, а во время второй тайма он забил второй гол в ворота соперника.
Вторым автором дубля стал Ромелу Лукаку, а пятое очко команде принес Миши Батшуайи, уточняет РИА Новости.
Завтра, 24 июня, две команды из группы G Англия и Панама проведут матч второго тура на ЧМ-2018. Игра состоится в Нижнем Новгороде.