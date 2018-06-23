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Разгром Туниса и победа Германии на последних минутах: самые яркие итоги 23 июня на ЧМ-2018

Наталия Майорова
23:19 23.06.2018
Сегодня, 23 июня, в рамках чемпионата мира по футболу-2018 состоялись три матча, за напряженной игрой которой следили десятки тысяч болельщиков. Между собой сражались футболисты групп F и G.
Фото: Li Ming imago sportfotodienst / Globallookpress

На стадионе «Открытие Арена» прошел матч между Бельгией и Тунисом. Игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. Дублями отметились Ромелу Лукаку и Эден Азар, а на 90-й минуте игры удалось забить мяч в ворота соперника Миши Батшуайи. Очки команде Туниса принесли Дилан Бронн и Вахби Хазри.

В Ростове-на-Дону состоялась игра между сборными Мексики и Южной Кореи, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Очко команде победителя принес Карлос Вела – он забил мяч на 26-й минуте игры, а после сборная Мексики получила еще одно очко благодаря Хавьеру Эрнандесу Бальскалю, который забил мяч на 66-й минуте. Однако за команду из Южной Кореи все же сумел отыграться Сон Хын Мин, который поразил ворота соперника на третьей дополнительной минуте матча.

Напряженная игра прошла сегодня между сборными Германии и Швеции. До последней минуты матча было непонятно, кто же одержит победу в состязании. Во время первого тайма единственный гол удалось забить Улою Тойвонену – он принес очко команде на 32-й минуте игры. В составе победителей отличился Марко Ройс – он поразил ворота соперника на 48-й минуте матча, а на последней минуте напряженной игры еще один гол принес команде Тони Кроос. Игра состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи.  

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