Дидье Дрогба сравнил Дзюбу с собой

Экс-нападающий футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба сравнил свою манеру игры с игрой нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артема Дзюбу. В нем что-то есть. Он тоже такой же большой форвард плюс боец, как и я. На самом деле таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», - заявил Дрогба.