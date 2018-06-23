Артем Дзюба рассказал о самом смешном происшествии чемпионата мира

Форвард российской сборной Артем Дзюба рассказал о самом смешном происшествии на чемпионате мира. По его словам, забавных моментов было много, но самым «прикольным» стало обливание водой тренера сборной Станислава Черчесова.

«Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно», - рассказал футболист в прямом эфире официальной группы сборной Росси по футболу во «ВКонтакте».

Также Дзюба пошутил, что готов выступить в составе женской сборной России по футболу и даже отправиться с ней на чемпионат мира.