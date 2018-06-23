Дидье Дрогба рассказал о пользе видеоповторов на ЧМ-2018

Система видеоповторов сразу убирает полемику по поводу правильности решения арбитра. Об этом «Звезде» заявил бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба.

«Я думаю, что система видеоповторов - хорошая вещь. Сегодня мы хотим, чтобы игроки были как можно быстрее, мяч легче, соответственно, он тоже более быстрый, и нужно эволюционировать вместе со временем. Они очень помогают. Посмотрите, сколько решений уже было принято на основе просмотра видео, видеоповторы сразу убирают полемику по поводу правильности решения арбитра, убирают возражения. Я бы хотел, чтобы они появились гораздо раньше, когда я играл, было бы гораздо меньше споров», - отметил Дрогба.

Напомним, впервые система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в Российской Федерации. На матчах ЧМ-2018 эта система также используется для разрешения спорных моментов во время игры.