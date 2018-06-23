Я разочарован робостью сборной Кореи - Непомнящий

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий разочаровался в матче Южная Корея - Швеция.

«Я посмотрел игру сборной Кореи и несколько разочарован их робостью, какой-то неуверенностью в своих силах. Обычно корейские игроки не очень много творят на поле, но отчаянные бойцы и стараются реализовать себя, а здесь какая-то скованность сквозила, и им пока не удалось реализовать свой потенциал. У них более высокий уровень, и если к следующей игре удастся подойти в таком, более раскованном, состоянии, то, вполне вероятно, сборная Кореи может чего-нибудь добиться», - сказал тренер.

Также Непомнящий рассказал, с какими трудностями столкнулись игроки Кореи при подготовке к выступлению.

«Мне каждый день звонят из Южной Кореи и пытают меня, как можно помочь, что можно сделать. Дело в том, что команда Южной Кореи в Санкт-Петербурге, и у них, как они говорят, возникла проблема: они никак не могут справиться с белыми ночами. Не знают, что с этим делать, как себя вести. Понимают, что это очень красиво, но страдают и жалуются. Я лишь могу им посоветовать зашторивать окна. У них есть темные шторы, но они всего этого как-то боятся», - добавил он.