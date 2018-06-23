Российские футболисты действительно показали класс - Дидье Дрогба

Бывший нападающий футбольного клуба «Челси» Дидье Дрогба высоко оценил игру сборной России на ЧМ-2018 в матче с Египтом, однако отметил, что, по его мнению, победителем первенства станет команда Бельгии.

«Прежде всего, Россия играет дома, с русским народом, который находится на трибунах и стоит за этой сборной. Правда, первый матч был красивым, но ничего особенного. А вот во второи матче, с Египтом, российские футболисты действительно показали класс, качество. Это было захватывающе - настоящий футбол. В сборной Росси могу выделить шестой номер, Черышева, он мне очень нравится», - заявил Дрогба.

Вместе с тем футболист отметил, что на ЧМ-2018 он поддерживает Бельгию, поскольку в составе сборной - хорошие игроки.

«Я думаю, что Бельгия выиграет чемпионат мира - 2018. Про эту команду не так много говорят, но Лукаку, Азар, Де Брейне, Компани - хорошие футболисты. Я поддерживаю Бельгию, у меня там много друзей, я с ними играл, можно сказать, что это мои маленькие братья», - отметил экс-нападающий «Челси».

Напомним, сборная России одержала две победы подряд на матчах группового этапа ЧМ-2018. Первый раз им удалось одолеть Саудовскую Аравию - игра завершилась со счетом 5:0. Позже подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Египта со счетом 3:1, чем впервые за 32 года обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Следующая встреча сборной России, с командой Уругвая, состоится 25 июня. Игра пройдет в Самаре.