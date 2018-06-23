Валерий Шмаров сделал прогноз на матч Мексика - Южная Корея

Сборная Мексики по футболу одержит победу над командой Южной Кореи. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал знаменитый советский и российский футболист Валерий Шмаров.

«Мексика, конечно обыграет сборную Южной Кореи. Много им не забьют, но счет явно будет в пользу мексиканцев. Мексика очень сильно выглядела в игре с Германией. У Южной Кореи просто нет шансов. Счет будет, конечно, меньше, чем 5:0 в пользу мексиканцев, вряд ли еще хоть кто-то забьет на этом чемпионате пять мячей, кроме сборной России», - сказал Шмаров.

В субботу, 23 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч группового турнира чемпионата мира - 2018 по футболу. Сборные Кореи и Мексики сыграют на стадионе «Ростов Арена». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.