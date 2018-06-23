Система футбола в Корее отлаженная - Валерий Непомнящий

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий в преддверии матча ЧМ-2018 Южная Корея - Мексика оценил уровень корейской сборной.

Так, по словам Непомнящего, в Южной Корее уже давно был предпринят ряд шагов по развитию футбольного движения в стране.

«Когда в Южной Коре только зарождался футбол, там уже все для этого делали. Для того чтобы получить статус профессиональной команды, клуб должен был соблюдать некоторые критерии, среди них - средняя заработная плата футболистов, наличие детской спортивной школы, базы и инфраструктуры - к этому подходили очень строго. Когда разрешили присутствие легионеров, правительство приняло решение, что за каждого иностранца клуб должен выплачивать определенные деньги, которые переводились на развитие детского и юношеского футбола в Корее. Постепенно в стране появилось несколько футбольных лиг. Система футбола в Корее отлаженная. Благодаря чемпионату мира - 2002 в там очень хорошая футбольная инфраструктура. Прогнозировать выступление команды сложно, но корейский футбол развивается очень быстро», - отметил Непомнящий.

Сборная Южной Кореи в рамках группового этапа ЧМ-2018 встретится сегодня с командой Мексики. Игра пройдет в Ростове-на-Дону, начало в 18:00 по московскому времени. Напомним, ранее сборная Мексики смогла вырвать победу у действующего чемпиона мира Германии. Между тем на счету корейской сборной пока нет побед, так, команда Южной Кореи уступила сборной Швеции.