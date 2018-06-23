Ведущий «Звезды» и его собака спрогнозировали результаты воскресных матчей ЧМ-2018

Ведущий программ «Новости.Главное» и «Служу России» Юрий Подкопаев сделал свой прогноз на воскресные матчи ЧМ-2018. Журналист рассказал, команды каких стран одержат победы в матчах Россия - Уругвай, Великобритания - Панама, Колумбия - Польша, Япония - Сенегал, и объяснил свою точку зрения.

На видео телеведущий стоит в футболке московского ЦСКА и держит в руках маленькую собаку.

«В то время как большинство футбольных экспертов канули в бездну со своими спортивными прогнозами, эта собака еще полгода назад предсказала, что сборная России выйдет из группы. А сегодня в итоговой программе она предскажет исход матча Россия - Уругвай», - говорит журналист.

Далее Подкопаев сообщает, что теперь он попытается сделать прогнозы на матчи ЧМ-201, которые пройдут в воскресенье, 24 июня.

«Англия - Панама: конечно, без Леонида Слуцкого игра сборной Англии по телевизору немного померкнет, но все равно - 3:0. Нападающие Англии прорубят панамский канал в защитных порядках соперника.

Колумбия - Польша. Я видел Польшу, и, судя по всему, уже надо ставить полонез Огинского, под который польская команда красиво и печально будет покидать Россию. 2:1 - Колумбия выиграет.

И наконец Япония - Сенегал. Япония - это самая мощная экономика из всех, кто представлен на ЧМ-2018. <…> Сенегал, наоборот, - самая бедная страна из участниц чемпионата. Однако три игрока сборной Сенегала стоят всех игроков сборной Японии. Вот такой парадокс. Поэтому ставлю, что Сенегал выиграет - 2:1», - поделился своим мнением Подкопаев.