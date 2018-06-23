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Роман Орещук оценил шансы Польши выйти из группы

Роман Орещук
10:24 23.06.2018
Нашей сборной до индивидуальных результатов Польши, ох как далеко
Роман Орещук оценил шансы Польши выйти из группы
Фото: Andrew Surma/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Сборная Польши по футболу должна выйти из группы. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал знаменитый советский и российский футболист Роман Орещук.

«Сорная Польши должна проходить и Сенегал, и Японию, должны проходить и Колумбию тоже. Просто “шапказакидательствоим” занимались, сейчас приведут в порядок мысли свои светлые, все должно быть нормально. Почему-то я верю, что эта сборная выйдет из группы. У них в сборной игроки: ПСЖ, Баварии, Манчестер-Сити, Наполи, в Английской премьер-лиге там несколько футболистов, Боруссия, Вольфсбург - все футболисты играют в топ-чемпионатах и в топ-командах. Нашей сборной до таких результатов индивидуальных, ох как далеко», - сказал спортсмен.

Орещук добавил, что он ждет «хорошего футбола на этом чемпионате мира», а пока, по мнению футболиста, «лидеры, которые должны играть – тачку возят, а играют совсем другие команды».

«Посмотрим на второй тур», - заключил Роман Орещук.

Свою следующую игру футбольная сборная Польши проведет против команды Колумбии. Матч состоится в воскресенье, 24 июня, на стадионе «Казань Арена» в рамках ЧМ-2018.

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