Власти Москвы просят воздержаться от посещения фан-зоны ЧМ-2018

Столичное руководство обратилось ко всем футбольным болельщикам с просьбой воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах во время наиболее популярных матчей ЧМ-2018.

По словам главы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, с момента открытия мундиаля в фан-зонах и на центральных улицах российской столицы «не было зафиксировано значительных происшествий». Однако чиновник обратил внимание на то, что сейчас площадка фан-зоны на Воробьевых горах, предполагающая «комфортное размещение 25 тысяч участников», существенно перегружена.

«В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для вашего здоровья и окружающих. Не подвергайте себя опасности», - заявил Черников.

Он также напомнил, что в Москве установлены дополнительные экраны, а трансляции матчей, по словам чиновника, идут во многих гостиницах, «во всех кафе и ресторанах города».

Черников добавил, что это делается, в том числе для того, чтобы праздничная атмосфера «была доступна каждому, во всех районах» российской столицы, а также для того, чтобы «рассредоточить группы болельщиков для недопущения давки и дискомфорта».