Валерий Шмаров назвал фаворита матча Германия – Швеция

Сборная Германии по футболу одержит победу над командой Швеции. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал знаменитый советский и российский футболист Валерий Шмаров.

«Больше чем уверен, что Германия победит Швецию. Даже с Мексикой они играли очень даже неплохо, особенно в концовке матча, когда просто задавили полностью мексиканцев. Что-то не получилось, может предстартовое волнение было, а так игра их очень понравилась и то, что ни будут мобилизованы, это однозначно», - сказал спортсмен.

Резюмируя сказанное, Шмаров подчеркнул, что сборная Германии является сильной командой.

Напомним, в субботу, 23 июня, футболисты команды Германии встретятся со сборной Швеции во втором туре группы F ЧМ-2018.