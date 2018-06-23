Девочки, готовьтесь — Дзюба о планах сыграть в женской сборной

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба пошутил, что готов сыграть за женскую сборную и поехать с ней на чемпионат мира.

Футболист вспомнил шутку главного тренера российской команды Станислава Черчесова о том, что сборная взяла нападающего в аренду. Также в шутку, спортсмен упомянул и женскую сборную страны по футболу, которая его «хочет взять в аренду».

«Так что, девочки, готовьтесь! На чемпионат мира с вами поеду! Думаю, пройду отбор в команду. Я — футболист таранного типа, протараню там всех девочек», — заявил Дзюба в прямом эфире в социальной сети.

Напомним, ранее сборная России по футболу выиграла матч группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Египта со счетом 3:1. Форвард россиян Артем Дзюба рассказал о возможностях своей команды и впечатлениях от проведенной игры.