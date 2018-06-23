Власти Аргентины обратились к РФ с просьбой депортировать участников драки на ЧМ-2018

Власти Аргентины обратились к правительству России с просьбой о депортации аргентинских болельщиков, которые избили хорватского гражданина после матча на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Как уточнила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, благодаря видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, удалось установить личности нарушителей порядка.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан - это четыре установленных на видео буяна, которые жестоко избивают хорватского гражданина. Мы просим власти России, чтобы их задержали и депортировали», - написала она в своем Twitter.

Ранее на кадрах, опубликованных на YouTube, было видно, как разъяренная толпа набрасывается на хорватского болельщика, валит его на пол и начинает избивать ногами.