Власти Аргентины обратились к РФ с просьбой депортировать участников драки на ЧМ-2018
Речь идет об инциденте после матча Аргентина - Хорватия. Тогда агрессивная толпа набросилась на болельщика другой команды прямо на стадионе.
Видео: Tng Bet/Youtube
Власти Аргентины обратились к правительству России с просьбой о депортации аргентинских болельщиков, которые избили хорватского гражданина после матча на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.
Как уточнила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, благодаря видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, удалось установить личности нарушителей порядка.
«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан - это четыре установленных на видео буяна, которые жестоко избивают хорватского гражданина. Мы просим власти России, чтобы их задержали и депортировали», - написала она в своем Twitter.
Ранее на кадрах, опубликованных на YouTube, было видно, как разъяренная толпа набрасывается на хорватского болельщика, валит его на пол и начинает избивать ногами.