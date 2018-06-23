Дзюба рассмеялся на предложение о проверке сборной России на допинг

Нападающий российской сборной Артем Дзюба рассмеялся в ответ на просьбу Американского антидопингового агентства (USADA) проверить команду на допинг.

С таким предложением ранее выступил глава USADA Трэвис Тайгарт к Международной федерации футбола. Однако Дзюба лишь посмеялся и отказался как-либо комментировать такое заявление, уточняет 360.

Более того, Тайгарт ранее также предлагал провести «агрессивную проверку» в отношении сборной России, чтобы якобы «защитить доверие общественности» к чемпионату мира по футболу-2018.

Сборная России одержала уже две победы с начала ЧМ-2018. Первый раз им удалось одолеть Саудовскую Аравию - игра завершилась со счетом 3:0. Позже подопечные Станислава Черчесова разгромили команду из Египта со счетом 3:1, чем впервые за 32 года обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Следующая встреча сборной России состоится 25 июня с командой из Уругвая. Игра пройдет в Самаре.