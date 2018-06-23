Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни
Салаху были вручены нагрудный значок и копия соответствующего указа.
Фото: Ricardo Moreira ZUMAPRESS.com / Globallookpress, Рамзан Кадыров / Вконтакте
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал почетным гражданином республики.
Как уточняет РИА Новости, копия указа и нагрудный значок были вручены Салаху в ходе торжественного ужина в честь сборной Египта.
«Мохаммад Салах - почетный гражданин Чеченской Республики! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания», - сообщил Кадыров.
На чемпионате мира по футболу-2018 египтяне проиграли сборной Уругвая со счетом 0:1, а также российской команде – 1:3. Таким образом, сборная Египта лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018. Однако же единственный мяч в обоих матчах забил Салах, чем и принес очки своей команде.