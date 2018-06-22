Яркая игра Бразилии и волевая победа Швейцарии: итоги 22 июня на ЧМ-2018

На стадионе «Волгоград-Арена» состоялся матч между командами Нигерии и Исландии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийцев. Счет на 49-й минуте открыл Ахмед Муса, а второй гол принадлежит ему же – он забил мяч в ворота соперника на 77-й минуте игры.

Кроме того, в Калининграде сразились сборные Швейцарии и Сербии. Победу одержали швейцарцы – матч завершился со счетом 2:1. В команде победителей отличились Гранит Джака и Джержан Шакири. Они принесли очки своей сборной на 52-й и 90-й минутах игры соответственно. А среди сербов мяч в ворота соперника забил Александр Митрович на 5-й минуте игры.

В то же время команда Бразилии победила сборную Коста-Рики, сыграв матч со счетом 2:0. Очки победителям на первой добавленной минуте принес Коутиньо, а затем еще один гол забил Неймар. Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург».