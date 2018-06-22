Сборная Швейцарии одержала победу над сборной Сербии

Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

Встреча группы Е состоялась в пятницу, 22 июня, в Калининграде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии.

Так, у сербов отличились Александр Митрович – он на 5-й минуте забил гол команде соперника. У швейцарцев очки сборной принесли Гранит Джака на 52-й минуте и Джердан Шакири – на 90-й минуте игры.

Более того, это стало первой волевой победой на ЧМ-2018. Девятый матч в составе сборной Швейцарии провел Штефан Лихтштайнер, который стал рекордсменом своей команды. А свой 105-й матч за сборной провел защитник Бранислав Иванович.

Таким образом, швейцарцы набрали четыре очка, в результате чего команда вышла на второе место в группе. Такое же количество очков у сборной Бразилии. А вот команда сербов откатилась на третье место с тремя очками.

Следующий матч между сборными Сербии и Бразилии состоится 27 июня. В этот же день команда Швейцарии встретится с Коста-Рикой.