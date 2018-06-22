ВСУ на Донбассе болеют за сборную России: видео
Военнослужащие ДНР слышали, как со стороны подконтрольных Киеву территорий доносились крики радости от побед российской сборной.
Фото: Міністерство оборони України / Facebook
Видео: rusvesna. su1945 / Youtube
В ДНР отметили снижение активности обстрелов населенных пунктов во время трансляции матчей. Об этом на брифинге рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.
Военнослужащие ДНР слышали, как со стороны подконтрольных Киеву территорий доносились крики радости от побед российской сборной.
«Нам приятно, что не у всех украинских боевиков мозги промыты киевской пропагандой, а это значит, что еще есть на той стороне люди, с которыми можно договариваться о мире», - сказал Безсонов.
По его словам, власти ДНР увеличили зону вещания телеканалов, транслирующих футбольные матчи.