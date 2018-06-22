ВСУ на Донбассе болеют за сборную России: видео

В ДНР отметили снижение активности обстрелов населенных пунктов во время трансляции матчей. Об этом на брифинге рассказал начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

Военнослужащие ДНР слышали, как со стороны подконтрольных Киеву территорий доносились крики радости от побед российской сборной.

«Нам приятно, что не у всех украинских боевиков мозги промыты киевской пропагандой, а это значит, что еще есть на той стороне люди, с которыми можно договариваться о мире», - сказал Безсонов.

По его словам, власти ДНР увеличили зону вещания телеканалов, транслирующих футбольные матчи.