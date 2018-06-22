Сборная Нигерии одержала победу над сборной Исландии в матче ЧМ-2018

Сборная Нигерии одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу над командой Исландии. Матч завершился со счетом 2:0.

Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена».

Ахмед Муса открыл счет в матче на 49-й минуте. Второй гол забил он же на 77 минуте.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах России.