Сборная Нигерии одержала победу над сборной Исландии в матче ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0.
Фото: He Canling ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Сборная Нигерии одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу над командой Исландии. Матч завершился со счетом 2:0.
Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена».
Ахмед Муса открыл счет в матче на 49-й минуте. Второй гол забил он же на 77 минуте.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах России.