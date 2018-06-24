Андрей Канчельскис объяснил, почему верит в победу сборной Англии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал старт сборной Англии на ЧМ-2018.

«Самое главное, что Англия взяла три очка. Можно хорошо стартовать в группе, а потом проиграть плей-офф. Сейчас Англия возьмет три очка против Панамы, и можно готовиться к играм плей-офф. Очень сложно играть первые игры, у всех еще есть силы, чтобы играть с любой командой, никто не знает, как будет играть соперник, всем очень сложно», - рассказал он.

Футболист подчеркнул, что Англия всегда считается фаворитом и Панаму они обыграют.

«Все команды не хотят проигрывать этот чемпионат мира. У Англии молодая команда, много молодых футболистов, необходимо понять, как они будут себя чувствовать в той или иной ситуации чисто психологически. Такое напряжение, Англия всегда считается фаворитом. Думаю, что Панаму они постараются обыграть, конечно, легко им не будет, но свои три очка они возьмут», - предположил Канчельскис.

Следующий матч сборная Англии сыграет со сборной Панамы 24 июня в 15:00 на стадионе «Нижний Новгород».