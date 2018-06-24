Матчи ЧМ-2018: 24 июня

Очередной день ЧМ-2018 начнется с матча Англия- Панама на стадионе «Нижний Новгород». Пока англичане занимают второе место в группе, уступая бельгийцам. Панама еще не заработала ни одного очка. Надо сказать, что сборная из Центральной Америки - дебютант на ЧМ.

Матч Япония - Сенегал начнется в 18:00 на стадионе «Екатеринбург Арена». Сейчас обе команды - лидеры в своей группе. У них по три очка. Сенегал только дважды участвовал в чемпионатах мира, но один раз доходил до четвертьфинала. Кстати, японцы уже встречались с африканской командой и в 2003 году выиграли со счетом 1:0.

Последним матчем сегодняшнего дня станет игра Польша - Колумбия. Она пройдет на стадионе «Казань Арена». До сих пор ни поляки, ни колумбийцы не заработали ни одного очка. А потому в этом матче обе команды постараются выложиться по полной. Ведь для них это последняя возможность побороться за выход в плей-офф.