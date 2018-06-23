Матчи ЧМ-2018: 23 июня

Очередной день ЧМ-2018 начнется с матча между сборными Бельгии и Туниса. Он пройдет в Москве на стадионе «Спартак». Начало в 15:00. Пока бельгийцы – лидеры в своей группе. В своем первом матче в рамках ЧМ-2018 они выиграли у сборной Панамы со счетом 3:0. А Тунис проиграл Англии со счетом 2:1. Если Тунис проиграет эту встречу, то лишится шансов на выход в плей-офф. Бельгийцы, однако, тоже не расслабляются. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что у Туниса «много смелых футболистов, которые демонстрируют динамичную игру».

На стадионе «Ростов Арена» в 18:00 начнется матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Первое место в группе пока делят сборные Мексики и Швеции – после первого тура у них по одной победе. Южной Корее в это матче нужно непременно победить, иначе шансов на выход из группы у этой сборной не останется. А вот Мексика совершенно неожиданно обыграла текущего чемпиона мира – сборную Германии.

Последним матчем дня станет игра между Германией и Швецией. Матч начнется в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Шведы сейчас делят первое и второе место в группе с Мексикой. А Германии обязательно нужно выигрывать. – у немцев нет пока ни одного очка. Надо сказать, что именно о шведскую сборную «споткнулась» Италия. Именно проигрыш скандинавам не дал возможность сборной Италии участвовать в этом ЧМ.