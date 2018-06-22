Дмитрий Дерунец раскрыл необычную закономерность ЧМ

Футбольный комментатор Дмитрий Дерунец указал на интересную закономерность ЧМ, проходящих в Европе. Если проследить историю чемпионатов, то оказывается, что в те годы, когда соревнования проходили в Европе, победителем непременно оказывались европейцы. И возможно, болельщики отдают предпочтение командам из Латинской Америки, Африки или становятся фанатами австралийцев, но выигрывает всегда европейская команда.

«Сколько раз за время чемпионата мира от простых болельщиков слышал фразы, например: "Шел на игру Франция - Австралия, думал, буду болеть за Гризманна, Погба и других французских звезд. Увидел австралийских болельщиков и понял, что только с ними и только за них. Жаль, что они проиграли". И так будет почти со всеми. Любимая цитат Гарри Линекера о том, что в футбол играют 11 человек, а выигрывают всегда немцы, мутирует на ЧМ в России. Играют все, болеют за Латинскую Америку, Африку, Австралию. А выигрывает Европа. И это неизменный закон европейских ЧМ. В 1990-м в Италии среди 16 сильнейших было десять европейцев. Столько же во Франции в 1998-м, в Германии в 2006-м. В 2010-м и 2014-м в ЮАР и Бразилии - гораздо меньше. Мы внутри нашей страны много спорим о том, кто мы больше - европейцы или азиаты. Но географически та Россия, что принимает ЧМ, все же Европа. И сборные Старого Света на каком-то генетическом уровне это чувствуют. Англичане, бельгийцы, немцы, сербы, швейцарцы - далеко не главные герои этого ЧМ. Хорвата одного даже аргентинцы отпинали на стадионе. Европейцы - не хозяева ЧМ, проходящего в Европе», - отметил Дерунец.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Европа, в отличие от сборных с других континентов, умеет играть в «прагматичный» футбол.

«Но с точки зрения игры, того прагматичного футбола, который доминирует сейчас, Европа умывает абсолютно всех. Есть хладнокровие, есть некая усмешка над этими горячими парнями с других континентов. Не забывайте, каждый ЧМ, заканчивающийся на восьмерку, дарил нам нового чемпиона. В 1958-м - Бразилия, в 1978-м - Аргентина, в 1998-м - Франция», - обратил он внимание.

Не согласился Дерунец со своими коллегами, которые отдавали предпочтение Португалии как потенциальному сопернику сборной России в плей-офф.