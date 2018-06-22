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Генич объяснил феномен балканских сборных на ЧМ-2018

Константин Генич
17:10 22.06.2018
Если сербы будут думать, что ничья по стратегии их устроит, это может сыграть с ними злую шутку
Генич объяснил феномен балканских сборных на ЧМ-2018
Фото: Fei Maohua/ Xinhua/ Globallookpress

Футбольный комментатор Константин Генич в разговоре со «Звездой» дал свою оценку команде Сербии. По его мнению, сборная смотрится очень неплохо, а сейчас главное для футболистов - не расслабиться.

«У балканцев всегда, если не брать сейчас сборную Хорватии, которая здорово стартовала, есть проблема больших турниров. Они подбирают очень хороший состав, у них классные исполнители, но есть проблемы с командной игрой. По первому матчу сборной Сербии можно дать самые лестные оценки, они только в конце немного отбивались от Коста-Рики. Игра у сербов смотрится очень неплохо, по-современному. Самое главное, чтобы у сербов не сидело в голове, что ничья их устроит. Им еще играть со сборной Бразилии, которой они вполне могут проиграть. Если они будут думать, что ничья по стратегии их устроит, это может сыграть с ними злую шутку. В игре со Швейцарией будет некое перетягивание канатов, так как швейцарцам чуть больше нужна эта победа, это будет тяжелая игра с небольшим количеством моментов», - объяснил эксперт.

Матч Сербия - Швейцария начнется в 21:00 на стадионе «Калиниград». Пока сербы лидируют у себя в группе - в первом матче тура они обыграли Коста-Рику со счетом 1:0. Швейцария - на третьем месте. Европейская сборная заработала одно очко после ничьей с командой Бразилии.

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