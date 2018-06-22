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Гендиректор ФК «Динамо» поделился рецептом дальнейших побед сборной России

Сергей Федоров
16:37 22.06.2018
Как только мы наладим работу с молодежью, сразу выходы из группы на чемпионатах мира перестанут быть для нас чем-то невероятным
Гендиректор ФК «Динамо» поделился рецептом дальнейших побед сборной России
Фото: Chen Yichen/ Xinhua/ Globallookpress

Генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров в беседе со «Звездой» в связи с таким успехом сборной России на ЧМ-2018 призвал обратить внимание на развитие спорта в нашей стране. Он пояснил, что именно от грамотной работы с детьми и молодежью зависит результат выступлений на всех престижных чемпионатах.

«Как и любой болельщик футбола, я очень рад, что наша команда добилась промежуточного успеха и вышла в плей-офф. Но в целом отношусь к происходящему спокойно. Важно капитализировать этот результат, обратить внимание на развитие детского спорта и футбола в частности. Как только мы наладим работу с молодежью, сразу выходы из группы на чемпионатах мира перестанут быть для нас чем-то невероятным, и задачи будут иными, более высокими», - рассказал Федоров.

Российской сборной генеральный директор ФК «Динамо» пожелал и дальше выступать так же хорошо.

«Ну а пока желаю сборной России не останавливаться на достигнутом. Сыграем в 1/8, наверное, или с Португалией или с Испанией. Очень хочу, чтобы добились победы», - выразил он надежду.

Федоров отметил, что больше всего на этом чемпионате его впечатлила команда Сенегала. По его мнению, именно такие сборные могут многого добиться при правильном руководстве.

«На чемпионате мира очень впечатлила команда Сенегала. Лично мое мнение: в ближайшем будущем успеха в игровых видах спорта будут добиваться атлетичные команды. Сенегальцы мощные, высокие, бегут, борются. Не знаю, насколько хватит знаний и опыта молодому главному тренеру, но с опытным европейским наставником эта африканская команда точно могла бы пройти далеко. Посмотрим, что у нее получится в России», - высказал свое мнение эксперт.

Напомним, что Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара Арена». Россия уже досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Команда Сенегала в первом туре обыграла команду Польши со счетом 2:1. Пока сенегальцы делят первое место в группе с Японией. С футболистами из Страны восходящего солнца Сенегал сыграет 24 июня в 18:00 на стадионе «Екатеринбург Арена».

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