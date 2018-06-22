Не до футбола: фанаты Аргентины избили хорватского болельщика во время матча

Фанаты сборной Аргентины по футболу избили болельщика хорватской команды во время матча Аргентина - Хорватия, который состоялся в рамках ЧМ-2018 21 июня в Нижнем Новгороде.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как разъяренная толпа набрасывается на хорватского болельщика, валит его на пол и начинает избивать ногами. В этот момент другие любители футбола пытаются остановить драку, и, спустя какое-то время, у них это получается. Затем дебоширы уходят обратно на стадион, а пострадавший остается лежать на полу.

Напомним, сборная Хорватии в четверг, 21 июня, одержала победу над сборной Аргентины в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватской команды.