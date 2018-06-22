«Зоозащитник» Пике во время матча с Ираном вместо игры спас птицу: видео

Во время игры со сборной Ирана защитник команды Испании Жерар Пике помог попавшей на поле птице улететь. Видимо, у пернатого были какие-то проблемы с крылом. Испанец подобрал птицу, и уже из рук футболиста она смогла отправиться в полет. Видео с маленьким подвигом игрока выложил в Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Человек: Защитник сборной Испании Жерар Пике в Казани помогает птичке улететь с поля pic.twitter.com/xAT7feY16Q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 июня 2018 г.

Пользователи Сети умилялись и благодарили спортсмена за человечность. «Очень трогательно... человек с добрым сердцем и душой!» - примерно такие комментарии оставляли наши соотечественники.