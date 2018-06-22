Тренер молодежной сборной России раскрыл тактику Черчесова в матче с Уругваем

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в разговоре со «Звездой» выразил уверенность, что тренерский штаб прекрасно видит, кому стоит отдохнуть перед матчем плей-офф, а кто должен выйти на поле в игре с Уругваем.

«Тренерский штаб определит, стоит ли менять состав, может быть, кому-то нужно отдохнуть. Задачу выхода в 1/8 уже решили. С Уругваем хотя и важный матч, но первоначальная задача уже решена, и можно дать паузу тем, кому нужно», - рассказал эксперт.

Бушманов подчеркнул, что в любом случае еще одна победа добавит сборной уверенности в своих силах.

«С другой стороны, я думаю, что команда и дальше хочет побеждать. Победа в матче Уругваем добавит уверенности и поможет им в дальнейшем. Не думаю, что нужны какие-то глобальные изменения, если только точечные, связанные с какими-то проблемами», - прокомментировал он.

Главный тренер молодежной сборной остался доволен действиями футболистов сборной России на этом чемпионате.

«В целом все хорошо. В двух матчах оборона сыграла если не идеально, то очень близко к этому, очень надежно, внимательно, концентрация была на очень хорошем уроне», - сказал он.

Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в 17:00 на стадионе «Самара Арена». Россия уже досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.