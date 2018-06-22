Костариканцы могут упереться - Нобель Арустамян дал прогноз на матч Бразилия - Коста-Рика

Комментатор «МатчТВ» Нобель Арустамян поделился в беседе со «Звездой» своими прогнозами на матч Бразилия - Коста-Рика. Эксперт отметил, что костариканцев, несмотря на поражение от сербов, не нужно списывать со счетов.

«Шансы, конечно, у Коста-Рики есть. Команда вполне обученная, их поражение в игре с Сербией не было закономерным. Они играли с сербами на равных, просто уровень мастерства был индивидуально выше, но и штрафной, который исполнил Александр Коларов», - рассказал Арустамян.

Эксперт отметил, что для Коста-Рики это последний шанс выйти в плей-офф, поэтому борьба будет жаркой.

«Очевидно, что и в матче против Бразилии у соперника будет выше уровень мастерства, но тем не менее я допускаю, что костариканцы могут упереться. Для них это будет уже, по сути, матч плей-офф, потому что поражение лишает их шанса выйти в следующий раунд», - объяснил он.

Но и для Бразилии, по словам Нобеля Арустамяна, этот матч очень важен, больше даже для того, чтобы поднять дух своих болельщиков.

«Очевидно, что Бразилия под критикой после первого матча должна будет просто рвать и метать, чтобы обязательно выиграть и немного успокоить страну, где все на ушах, потому что Бразилия не выиграла мачт против Швейцарии в первом туре», - подчеркнул он.

Матч Бразилия - Коста-Рика пройдет 22 июня в 15:00 на стадионе «Санкт-Петербург». У Бразилии пока одно очко, а Коста-Рика не заработала ни одного.