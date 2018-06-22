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Матчи ЧМ-2018: 22 июня

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:15 22.06.2018
Сегодня сыграют Бразия - Коста-Рика, Нигерия - Исландия и Сербия - Швейцария.
Матчи ЧМ-2018: 22 июня
Фото: Matthias Koch/ imago sportfotodienst/ Globallook

Откроет сегодняшний день матч сборной Бразилии против Коста-Рики. Он начнется в 15:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Пока у Бразилии одно очко, а Коста-Рика не заработала ни одного. В прошлом туре бразильцы не смогли обыграть сборную Швейцарии - счет 1:1, а Коста-Рика проиграла сборной Сербии со счетом 0:1. Коста-Рике необходимо выиграть этот матч, чтобы сохранить шансы выйти из группы. Однако победу прочат сборной Бразилии, несмотря на довольно блеклое выступление в первом туре ЧМ-2018.

Второй игрой этого дня станет матч Нигерия - Исландия. Она начнется в 18:00 на стадионе «Волгоград Арена». Пока исландцы на втором месте в своей группе - в прошлом матче они сыграли вничью со сборной Аргентины. У Нигерии ни одного очка - эта сборная в первом матче проиграла сборной Хорватии. Лидируют в группе хорваты - у них два выигранных матча. Надо сказать, что исландцы - дебютанты на чемпионате мира. Эта сборная за свою историю участвовала только в Евро-2016 и выступила там очень неплохо - дошла до четвертьфинала.

Заключительным матчем этого дня станет игра Сербия - Швейцария. Она начнется в 21:00 на стадионе «Калиниград». Пока сербы лидируют у себя в группе - в первом матче тура они обыграли Коста-Рику со счетом 1:0. Швейцария - на третьем месте. Европейская сборная заработала одно очко после ничьей со сборной Бразилии.

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